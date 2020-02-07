В Азербайджане строят реабилитационные центры на 12800 человек

В соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева в этом году будет продолжена работа по вводу в эксплуатацию современных реабилитационных центров.

Так в 2020 году в Хачмазе, Шеки, Лянкяране и Ширване будут построены реабилитационные центры, которые смогут оказать услуги 700 людям в год. Помимо этого, будет капитально отремонтирована Лечебный пансионат для людей с инвалидностью в Шагане, которая ежегодно сможет обслуживать 6500 человек.

В этом году также планируется открытие реабилитационного центра в Сумгаите, где будут созданы современные реабилитационные условия. Центр будет ежегодно оказывать реабилитационные услуги для 1500 человек.

В то же время современные учреждения строятся в Шамкире и Габале. Они также смогут обслуживать ежегодно по 1000 человек.

Таким образом, реабилитационные центры, строительство и открытие которых запланировано в 2020 году создадут возможности для оказания реабилитационных услуг ежегодно 12800 людям. Число людей, которые будут охвачены этими услугами достигнет 26100.