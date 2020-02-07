Роухани: у Сулеймани были все возможности ликвидировать генералов США

Бывший командующий силами спецназначения «Кудс» в составе Корпуса стражей исламской революции Ирана бригадный генерал Касем Сулеймани, убитый в начале января в результате американского авиаудара, стремился обеспечить стабильность на Ближнем Востоке. Об этом сегодня, выступая в прямом эфире государственного телевидения Ирана, заявил президент страны Хасан Роухани.

«Никто в нашем регионе не сомневается, что генерал Сулеймани стремился к стабильной и спокойной обстановке в регионе. Если бы он хотел, то с легкостью мог бы убить американских генералов в Афганистане, Ираке и других местах», - цитирует его РИА Новости.

Роухани также отметил, что убийство официально находившегося на территории другой страны лица является нарушением всех международных норм.

Напомним, операция по уничтожению Сулеймани в Ираке была проведена военными США по указанию президента Дональда Трампа.