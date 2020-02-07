Трамп поблагодарил организаторов импичмента за рост своего рейтинга: «Спасибо, Нэнси!»

Рейтинги одобрения деятельности Дональда Трампа на посту главы государства демонстрируют рекордно высокие показатели, и причиной тому - процедура импичмента, которая закончилась оправданием хозяина Белого дома по всем статьям обвинения. Такое мнение президент США выразил на своей странице в Twitter, передает ТАСС.

«Рейтинг одобрения 95% в Республиканской партии, рекорд! 53% - в целом. Коррумпированные политики-демократы со сфабрикованным импичментом привели меня к самым высоким показателям рейтинга по опросам. Спасибо Нэнси!» - заявил американский лидер.

Попытка импичмента президента США была инициирована главой палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, которая представляет Демократическую партию. Ее предложение было одобрено палатой представителей, в котором демократы составляют большинство, но провалилась в сенате, где большинство принадлежит Республиканской партии.