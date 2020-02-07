ВОЗ: ситуация с коронавирусом лишь «верхушка айсберга»

Он отметил, что сегодня уровень заражаемости за пределами Китая кажется небольшим, но он может вырасти.

«Есть несколько примеров распространения 2019-nCoV среди людей, которые не посещали Китай. Выявление ряда подобных случаев может говорить о более широком распространении заболевания в других странах; если кратко, мы, возможно, видим лишь верхушку айсберга», — написал Гебрейесус в Twitter.

В связи с этим глава ВОЗ призвал все страны «подготовиться к возможному появлению вируса», направить усилия на его сдерживание и делиться доступной информацией о заболевании в режиме реального времени. Вместе с тем Гебрейесус призвал не паниковать и проявлять «человеческую, финансовую и научную» солидарность. Также он отдельно поблагодарил медиков за их труд по лечению заразившихся,пишут «Известия».

Отметим, что заболевание может передаваться через дыхательные пути. Первые признаки заражения схожи с симптомами простуды и гриппа, могут наблюдаться головные боли и тошнота, а на поздних этапах появляются повышенная температура и кашель.