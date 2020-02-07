ВОЗ: ситуация с коронавирусом лишь «верхушка айсберга»
Текущая ситуация с распространением нового вида коронавируса 2019-nCoV является «лишь верхушкой айсберга», данный процесс может ускориться. Об этом предупредил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.
Он отметил, что сегодня уровень заражаемости за пределами Китая кажется небольшим, но он может вырасти.
«Есть несколько примеров распространения 2019-nCoV среди людей, которые не посещали Китай. Выявление ряда подобных случаев может говорить о более широком распространении заболевания в других странах; если кратко, мы, возможно, видим лишь верхушку айсберга», — написал Гебрейесус в Twitter.
В связи с этим глава ВОЗ призвал все страны «подготовиться к возможному появлению вируса», направить усилия на его сдерживание и делиться доступной информацией о заболевании в режиме реального времени. Вместе с тем Гебрейесус призвал не паниковать и проявлять «человеческую, финансовую и научную» солидарность. Также он отдельно поблагодарил медиков за их труд по лечению заразившихся,пишут «Известия».
Отметим, что заболевание может передаваться через дыхательные пути. Первые признаки заражения схожи с симптомами простуды и гриппа, могут наблюдаться головные боли и тошнота, а на поздних этапах появляются повышенная температура и кашель.