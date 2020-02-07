Ильхам Алиев поздравил Хасана Роухани
Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил президенту Исламской Республики Иран Хасану Роухани поздравительное письмо в связи с 41-й годовщиной исламской революции.
«Уважаемый господин Президент,
От себя лично и от имени народа Азербайджана сердечно поздравляю Вас и Ваш народ по случаю национального праздника Вашей страны – Дня победы исламской революции.
Сегодняшний уровень основанных на исторических, культурных и религиозных корнях азербайджано-иранских отношений, развивающихся в условиях добрососедства, вызывает удовлетворение. Уверен, что совместными усилиями наше сотрудничество как в двустороннем формате, так и в международных организациях, в частности, в рамках Движения неприсоединения, и впредь будет укрепляться на благо наших народов.
Пользуясь этой приятной возможностью, желаю Вам здоровья, успехов в делах, дружественному иранскому народу – постоянного мира и процветания», - говорится в письме главы азербайджанского государства.