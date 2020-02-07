Григол Вашадзе о «конфликте» с Саакашвили и «уходе» из ЕНД

Ранее в СМИ и соцсетях распространилась информация об уходе Вашадзе из ЕНД, причиной разногласий якобы стало намерение Саакашвили открыть в Тбилиси свой политический штаб.

Председатель оппозиционной партии "Единое национальное движение", экс-кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе опроверг слухи об уходе из партии и конфликте с Михаилом Саакашвили, сообщают грузинские СМИ.

"Я ушел лишь с позиции далай-ламы и Папы Римского, я остаюсь в "Национальном движении"…Зачем вы слушаете всякую чушь, которую бездельники пишут в Facebook. Как вы представляете: я ушел с должности так, что об этом знает кто-то, а я нет?" - заявил Вашадзе журналистам, пишет Sputnik Грузия.

Ранее Саакашвили объявил о создании в Грузии своего политического штаба, который "объединит оппозицию". Планируется, что он появится в Тбилиси 1 марта на базе Президентской библиотеки имени Михаила Саакашвили. Вашадзе отметил, что штаб Саакашвили станет еще одной платформой борьбы за смену власти в Грузии.