Три азербайджанских борца победили армян на старте чемпионата Европы в Риме

Сегодня в Риме стартовал чемпионат Европы по борьбе. В первый день соревнований в борьбу вступили пять азербайджанских борцов греко-римского стиля, трое из которых вышли в полуфинал.

В весовой категории до 55 кг чемпион мира-2018 Эльдениз Азизли уверенно победил в четвертьфинале армянина Рудика Мкртчяна (7:1) и вышел в полуфинал, где встретится с болгарским армянином Эдмондом Арменом Назаряном.

В весе до 63 кг Талех Мамедов уступил в 1/8 финала россиянину Ибрагиму Лабазанову. В категории до 77 кг Санан Сулейманов в предварительной схватке взял верх над еще одним армянским борцом, представляющим Болгарию, - Айком Мнацаканяном (5:3). Далее он одолел итальянца Маттео Маффеццоли (7:0) и грека Георгиоса Преволаракиса (6:4, туше). В полуфинале Сулейманова ждет борец сборной Армении Карапет Чалян.

В категории до 87 кг Ислам Аббасов поочередно победил белоруса Кирилла Маскевича (3:2), поляка Аркадиуша Кулинича (3:1) и болгарина Тарека Мохаммеда Абдельсалама (4:3, туше). В полуфинале Ислам встретится с венгром Виктором Лоринцем.

И, наконец, тяжеловес Сабах Шариати (130 кг) в 1/8 финала победил армянина Давида Овсепяна (3:0), но в четвертьфинале проиграл сопернику из Румынии (2:3).

Полуфиналы начнутся в 21:00. Финалы состоятся завтра.