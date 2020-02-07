Закрытые переговоры представителя Эрдогана и российской делегации
Находящаяся в Анкаре российская делегация проводит переговоры с официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном, сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал NTV.
По его данным, встреча проходит в закрытом режиме в президентском дворце в столичном районе Бештепе.
Ранее в Анкаре прошли переговоры заместителя министра иностранных дел Турции Седата Онала и российской делегации, которую возглавили замглавы МИД РФ Сергей Вершинин и спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.