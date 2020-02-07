В Грузии на встрече лидеров оппозиционных партий было принято решение, что оппозиция больше не сядет за стол переговоров с правящей партией "Грузинская мечта – демократическая Грузия". Об этом журналистам сказал один из лидеров партии "Европейская Грузия" Давид Бакрадзе, сообщает Sputnik Грузия.

Данному решению предшествовал приговор Верховного суда Грузии в отношении одного из лидеров партии "Европейская Грузия", экс-мэра Тбилиси Гиги Угулава, которого признали виновным в превышении служебных полномочий по делу о растрате более 48 миллионов лари (почти 16,8 миллиона долларов), приговорив его к трем годам и двум месяцам тюремного заключения. Сам Угулава назвал данное решение политически мотивированным.

"Оппозиция может принять одно-единственное решение. С сегодняшнего дня, после вынесения приговора Гиги Угулава, прекращаются какие-либо переговоры. У нас были наши компромиссные варианты, были свои предложения для достижения договора. Теперь все кончено. Приговор для Гиги Угулава – это приговор "Грузинской мечте", - заявил Бакрадзе.

Лидер "Лейбористской партии" Шалва Нателашвили сказал, что "прекращаются любые переговоры, консультации и раунды. Мы переходим на подготовку большой волны народного неповиновения".