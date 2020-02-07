МИД РФ: Рассчитываем продолжить тесный диалог с Азербайджаном

Россия рассчитывает, что после внеочередных парламентских выборов в Азербайджане тесное взаимодействие между новым составом депутатского корпуса Милли Меджлиса и Федеральным собранием РФ продолжится. Об этом говорится комментарии МИД РФ по итогам выборов в Милли Меджлис Азербайджана.

"Поздравляем наших азербайджанских друзей с успешным проведением выборов, которые свидетельствуют о поддержке населением проводимых руководством Азербайджана реформ, направленных на демократизацию и модернизацию общественно-политической жизни страны, - указали в российском дипведомстве. - Рассчитываем, что между новым составом депутатского корпуса и Федеральным собранием Российской Федерации продолжится тесное и конструктивное взаимодействие в духе традиционной дружбы и стратегического партнерства между Россией и Азербайджаном".