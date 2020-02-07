Ученые выявили новый способ передачи коронавируса

Ученые установили еще один способ передачи нового коронавируса, в ряде случаев симптомами нового типа пневмонии являются кишечное расстройство и диарея, а сам вирус может появиться в организме человека через фекальные массы, говорится в статье в журнале Journal of the American Medical Association.

По данным из уханьской больницы, эти симптомы наблюдаются у 10% зараженных. У больного из США было обнаружено нарушение в моторике кишечника, после чего вирус был выявлен в фекалиях, цитирует статью «Звезда».

Ранее говорилось, что китайский коронавирус 2019-nCov передается воздушно-капельным путем, поэтому основную угрозу представляют кашель зараженного человека и контакт с загрязненными поверхностями.

Сведения о наличии инфекции в моче и фекалиях поступали и при эпидемии атипичной пневмонии 2003 года. По данным ученых, подобный способ передачи вируса привел к тому, что в тот раз заражены оказались жители одного жилого комплекса – инфекция распространилась при помощи теплого воздуха из туалетов.