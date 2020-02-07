Ильхам Алиев: «Если бы кандидаты в депутаты были недовольны выборами, то заявили бы об этом»

«Парламентские выборы были очень важными, потому что должны оказать поддержку проводимым в Азербайджане реформам... Были проведены структурные реформы, переформированы как правительство, так и Администрация президента, и, конечно, Милли Меджлис не мог оставаться в стороне от этих дел », - сказал президент Ильхам Алиев, принимая делегацию во главе с руководителем Турецко-азербайджанской межпарламентской группы дружбы Шамилем Айрымом, сообщает АзерТАдж.

Как отметил глава государства, «наше законодательство должно соответствовать растущим темпам развития страны. В то же время расширяются наши международные связи, азербайджанские депутаты и дальше должны достойно представлять страну в международных организациях.

В настоящее время в нашей стране в целом проводится политика омоложения. Однако и это тоже должно осуществляться очень продуманно. Опыт старшего поколения, склонность молодежи к инновациям, ее знания, внимание к современным процессам – мы стремимся к созданию именно этого единства. Считаю, что мы добились этого».

Далее президент высказал свое мнение о прошедших накануне парламентских выборах. «...Выборы на территории страны прошли очень спокойно, в рамках законодательства, никаких вызывающих беспокойство моментов не было. К этим выборам был очень большой интерес. Потому что я не помню, чтобы на каких-то парламентских выборах в Азербайджане было более 1 300 кандидатов. То есть это само по себе свидетельствует о том, что выборы прошли в условиях конкуренции, в процессе регистрации всех кандидатов была продемонстрирована справедливая позиция. Такое число кандидатов - проявление доверия к выборам. Потому что если бы не было доверия, то эти люди, возможно, не участвовали бы в выборах. Поэтому нынешним выборам принадлежит особая роль.

Что касается мнения некоторых международных наблюдательных миссий, то мы уже давно привыкли к их отрицательному мнению. Их заключения в некоторых случаях пишутся заранее, причем не ими самими, а в других местах, а затем передаются им. Мы неоднократно наблюдали это. Вы тоже отметили негативное отношение Совета Европы к нам. Последним проявлением этого является принятая резолюция, построенная на лжи. То есть принятие данной резолюции по сути является грубым вмешательством в парламентские выборы.

Во-первых, эта резолюция фальшивая, и мы ее не принимаем. Мы отвергаем выдвинутые там против нас обвинения и не будем выполнять ни одно из адресованных нам «требований». Это первое. Во-вторых, время принятия данной резолюции. Ее принятие незадолго до парламентских выборов – это свидетельство негативного и несправедливого отношения к Азербайджану.

В ходе недавней встречи с нашим близким другом Мевлютом Чавушоглу я высказал свои мысли по этому поводу. Он тоже разделяет эту позицию, и нам хорошо известно, что в Совете Европы в отношении Турции и Азербайджана применяются двойные стандарты. Происходящие у нас позитивные процессы не учитываются, наша растущая мощь словно вызывает раздражение и зависть. Несмотря на это, Турция и Азербайджан идут вперед как две дружественные, братские страны. Мы реализуем очень важные проекты, наращиваем свою мощь. Считаю, что наша правильная политика как в международной плоскости, так и в работе, проводимой внутри страны, является уже реальностью.

Самое главное, проведение этих выборов – это воля азербайджанского народа. Если бы азербайджанский народ был недоволен проведением этих выборов, то продемонстрировал бы это. Вы тоже сегодня увидели, что в Азербайджане господствует абсолютно демократическая атмосфера. Выборы и их проведение – это одно из проявлений демократии. Если кандидаты были такими активными в ходе избирательной кампании, - на самом деле это так, и вы это тоже отметили, - ходили по домам, чтобы довести свою позицию до избирателей, то, конечно, если бы они были недовольны выборами, то заявили бы об этом. Но мы до сих пор не сталкивались с такими фактами. Это еще раз свидетельствует о том, что эти выборы отражают волю азербайджанского народа, и это главное», - сказал глава государства.