Массированный удар Турции по сирийской армии: уничтожены более ста военных

Вооруженные силы Турции нанесли удары по 115 целям сирийской армии в ответ на обстрел своих военных в провинции Идлиб на севере Сирии, говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

«Согласно последней информации из различных источников, в ответ были нанесены удары по 115 целям режима Башара Асада. Нейтрализован 101 солдат режима, а также три танка, две артиллерийские позиции и один вертолет. В рамках самообороны продолжаются удары по обозначенным целям», - отмечается в заявлении турецкого военного ведомства, передает Anadolu.

«Турция дала молненосный ответ на атаки режима в соответствии с правилами ведения войны и законным правом на самооборону»,- отметили в турецком ведомстве.

Ранее в понедельник Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в результате артобстрела сил Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пять получили ранения.