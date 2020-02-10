Число пострадавших от иранских ракет военных США превысило 100 человек

Более ста военных США получили черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана по двум базам в Ираке в ночь на 8 января, сообщает Reuters.

По данным источников агентства из числа американских официальных лиц, администрация готовится официально объявить новые цифры. В Пентагоне отказались комментировать Reuters информацию о пострадавших, пишет ТАСС.

Изначально президент США Дональд Трамп заявлял, что в результате обстрела "никто не погиб и даже не пострадал". Позже официальный представитель Минобороны США генерал-полковник Томас Кэмпбелл информировал о 50 военнослужащих, у которых были диагностированы черепно-мозговые травмы в результате ракетного удара Ирана. 31 января телекомпания CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщала о 64 пострадавших американских военнослужащих.