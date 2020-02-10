Еще одно заявление И.Алиева по парламентским выборам: «Каждый должен смириться с реалиями»

«Мы старались провести максимально открыто выборы и поэтому пригласили наблюдателей, в том числе и тех, от кого мы объективной оценки, честно говоря, не ждем. Основываясь на опыте проведения выборных кампаний в Азербайджане, всегда мы видели предвзятое отношение ». Как сообщает АзерТАдж, об этом сказал президент Ильхам Алиев на встрече с делегацией во главе с руководителем наблюдательной миссии Исполнительного комитета СНГ, председателем комитета Госумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонидом Калашниковым.

По словам главы государства, «показатель доверия к выборам в том, что было более 1 300 кандидатов. А это беспрецедентное количество. Если бы они не верили в эти выборы, они бы не подали свои кандидатуры и не потратили бы столько времени. И вот мне докладывали и вчера, и сегодня, что процесс прошел в целом спокойно и никаких непредвиденных ситуаций нет».

«...Кто-то побеждает, кто-то проигрывает. Каждый должен смириться с реалиями. Реалии таковы, что условия были созданы, максимальная открытость обеспечена. Граждане Азербайджана голосовали, несмотря на тяжелые погодные условия, неожиданные тоже. Думаю, что явка тоже неплохая. Хотя это не главное. Главное то, что те, кого народ выберет, чувствовали ответственность и знали, что если еще раз хотят избраться, то должны работать в округах. Вот прошлому парламенту этого не хватало. И поэтому многие из бывших членов парламента и не стали участвовать, потому что не было работы в округах. А перед новым парламентом это будет одной из главных задач. Поэтому, чтобы обеспечить устойчивое развитие всей страны, депутатский корпус должен активно вникать в проблемы регионов, их вскрывать и доносить до правительства, до общественности и тем самым помогать их решать», - отметил президент.