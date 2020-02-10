В Турции подрались российские и туркменские футболисты
Дракой завершился товарищеский матч калининградской футбольной команды «Балтика» и туркменского «Алтын Асыра» в турецком городе Белек, сообщает издание Sports.Ru.
По информации издания, на 50-й минуте тренер «Балтики» Евгений Калешин высказался против судей. Ему показалось, что они применяют разные правила к игрокам команд. Судья поговорил с тренером, а затем начал раздавать желтые карточки обеим командам.
После этого между игроками начали происходить мелкие стычки. Как сообщает Sport24, массовый конфликт вспыхнул на 84-й минуте. На поле выбежали даже запасные игроки. Судейская бригада, состоявшая из представителей Грузии, сначала молча наблюдала за дракой, а потом ушла с поля. Судьи отказались возвращаться, даже когда драка закончилась, пишет агентство «Фергана».
Футболисты «Алтын Асыра» направились в раздевалку, но Калешин остановил их и предложил доиграть. В итоге вместо главного арбитра в конце матча выступил тренер «Балтики» Шалва Керашвили, а старший тренер Михаил Семенов и массажист Игорь Раков исполнили роль ассистентов. Матч со счетом 3:1 выиграла «Балтика». Все голы были забиты до драки.