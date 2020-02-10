Трамп: У США есть «супербыстрые» ракеты, чтобы противостоять России

Армия США располагает ракетами, способными долетать до цели в разы быстрее, чем «обычные» ракеты, заявил президент Дональд Трамп, по словам которого, такое оружие необходимо Вашингтону для противостояния Москве.

«У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много. Мы так и называем их - супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты», - цитирует Интерфакс главу Белого дома.

Трамп пояснил, что такие ракеты нужны США, «потому что у России есть нечто подобное».

В ходе своего выступления перед губернаторами американский лидер также заявил, что действия России и Китая фактически вынуждают США увеличивать расходы на свой ядерный арсенал.