ЦИК расследует размещенные в соцсетях видео

С целью дать правовую оценку видеоматериалам, размещенным в соцсетях, ведется разбирательство, заявил на заседании Центральной избирательной комиссии член ЦИК Габиль Оруджев, передает Report.

По словам Оруджева, ведется подготовка к рассмотрению данных фактов на заседании ЦИК: "Мы постараемся завершить разбирательство по этим материалам сегодня или завтра".

Оруджев сказал, что в соцсетях размещены около 300 видео, связанных с выборами: "Они охватывают в общей сложности 50-60 избирательных участков".