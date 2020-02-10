Сын Пеле: Отец после операции не может ходить и впал в депрессию

Бразильский нападающий Пеле перенес операцию по замене тазобедренного сустава. Но восстановительный процесс прошел не так, как должен был, и легенда футбола теперь практически не может ходить, рассказал его сын Эдинью в эфире TV Globo, передает Reuters .

«Представьте, он Король и при этом не может нормально передвигаться», — приводит «Росбалт» слова сына легендарного футболиста.

По словам Эдиньо, Пеле впал в депрессию, не желает выходить из дома, ведет затворнический образ жизни, не хочет, чтобы его кто-то видел.

Пеле 79 лет. Он трехкратный чемпион мира в составе сборной Бразилии. По версии Международной федерации футбола является игроком столетия.