МИД ответил международным наблюдателям

В заявлении отмечается, что правительство Азербайджана приветствует тот факт, что все международные организации, приглашенные для наблюдения за парламентскими выборами, приняли участие в миссии по наблюдению за выборами.

«МИД Азербайджана ознакомился с предварительными выводами и заключениями Международной миссии по наблюдению за выборами (ММНВ), состоящей из Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), Парламентской ассамблеи ОБСЕ и Парламентской ассамблеи Совета Европы, о досрочных выборах в Милли Меджлис Азербайджана». Об этом говорится в заявлении МИД в ответ на заключение Международной миссии по наблюдению за выборами в связи с внеочередными парламентскими выборами в Азербайджане.

«Мы высоко оцениваем отраженные в заявлении международной миссии положительные моменты, в том числе всесторонность процесса регистрации кандидатов, хорошее управление процессом выборов, прозрачность в деятельности ЦИК. Кроме того, мы приветствуем тот факт, что в заключении указано отсутствие полного или частичного контроля над 10 избирательными округами вследствие конфликта с Арменией, а также создание условий для беженцев и вынужденных переселенцев, появившихся вследствие данного конфликта», - говорится в заявлении.

«Несмотря на то, что мы не согласны с рядом фактов, отмеченных как нарушения и недочеты, они будут приняты во внимание, так как являются организационными и процедурными замечаниями. Вопросы, отраженные в заявлении миссии, а также итоговый доклад, который будет опубликован ОБСЕ/БДИПЧ, будут тщательно проанализированы соответствующими азербайджанскими властями. Еще раз заявляем: эти выборы отражают волю азербайджанского народа и являются еще одним успешным шагом в демократическом развитии нашей страны. Азербайджан готов продолжать сотрудничество с международными организациями, в том числе ОБСЕ/БДИПЧ, на справедливой и конструктивной основе», - отмечается в заявлении МИД.

Ранее глава наблюдательной миссии ОБСЕ Артур Герасимов заявил, что досрочные парламентские выборы в Азербайджане были недостаточно демократичными и недостаточно прозрачными. По мнению Герасимова, ряд лиц не смог принять участия в досрочных выборах в Азербайджане из-за ограничений в законодательстве. По мнению наблюдателей ПАСЕ, процесс подсчета голосов не на всех участках был организован прозрачно.