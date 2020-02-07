На юго-западе Казахстана побережье Каспийского моря окрасилось в кроваво-красный цвет. Это удивило и даже напугало жителей Актау, пишет казахстанский телеканал "Хабар 24".

Экологи успокаивают: пугаться не стоит. Это обычное природное явление, которое можно наблюдать каждый год. Виной всему - цветные водоросли, которые появляются на поверхности водоема во время обильного цветения.

"Покраснение дают водоросли, обитающие в Каспийском море, их более 25 видов: лауренция, полисифония, мелобезия, они растут на мелководье и дают такой оттенок. В январе мы проводили мониторинг, уже были красные места", - рассказала исполняющая обязанности руководителя отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области Раушан Тулепова.