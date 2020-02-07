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На Европу обрушился мощный шторм. Британские метеорологи присвоили ему имя «Киара», в Германии его назвали «Сабина», в Норвегии - «Эльза». От стихии пострадали Великобритания, Ирландия, Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Германия, Швейцария и Австрия, передает NEWSru.com.

Первыми под удар шторма попали Британские острова. Здесь порывы ветра превышали 150 км/ч, проливные дожди привели к серьезным наводнениям. В Великобритании без света остались 539 тысяч домов, передает Sky News. Из-за стихии было отменено большое количество авиарейсов и поездов, нарушено паромное сообщение. Организаторы были вынуждены перенести крупные спортивные мероприятия.

Во Франции 9 февраля метеорологическая служба Meteo France объявила "оранжевый" уровень опасности в 35 департаментах на северо-востоке страны, сообщает RFI. Сильный ветер в северной половине страны валил деревья и срывал крыши домов. На Эйфелевой башне был зафиксирован порыв 152 км/ч. Из-за стихии были отменены рейсы в нескольких аэропортах региона, передает телеканал LCI. Несколько человек получили легкие ранения.

От стихии пострадали Бельгия и Нидерланды. В Германии шторм привел к серьезным транспортным проблемам. Железнодорожная компания Deutsche Bahn отменила рейсы поездов дальнего следования по всей стране. В нескольких федеральных землях на западе страны также прекращено движение региональных поездов и пригородных электричек, сообщает Deutsche Welle. Упавшие деревья привели к остановкам междугородних и международных поездов. В регионе Эмсланд неподалеку от границы с Нидерландами поезд, шедший из Амстердама в Берлин, въехал в лежащее на путях дерево. По первой информации, никто из 300 пассажиров не пострадал.

Авиакомпания Eurowings отменила все вылеты из аэропортов Гамбурга, Берлина, Ганновера, Дортмунда, Дюссельдорфа, Кёльна и Штутгарта. Lufthansa объявила об отмене в понедельник всех континентальных и межконтинентальных рейсов из Мюнхена. От шторма пострадали 9 человек, у троих - тяжелые ранения. Инциденты произошли в результате ДТП, падения деревьев и шифера.

В Швеции на озере Феген перевернулась лодка с двумя людьми. В результате один человек погиб, второй считается пропавшим без вести. В результате падения дерева на автомобиль погиб один человек на севере Словении. Аналогичный смертельный случай произошел на юге Англии. В Германии на юге федеральной земли Гессен погиб водитель грузовика во время аварии, которая была вызвана ураганом.

Blackpool promenade getting walloped by a storm with hurricane style winds.



People take their kids for a walk



🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/EqvmUO84u3 — Geords (@GeordsTangerine) February 9, 2020