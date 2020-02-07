Иран пригласил секретаря СНБО Украины для расследования гибели Boeing

Власти Ирана пригласили секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в Тегеран для совместного расследования авиакатастрофы самолета МАУ. Об этом сообщает IRNA.

Сообщается, что в понедельник секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани провел телефонный разговор с Даниловым. "Пригласил своего коллегу приехать в Иран для совместного рассмотрения вопроса авиакатастрофы. Проведение технических оценок сможет помочь завершить дело в экспертной, неполитизированной обстановке", - заявил Шахмани.

Со своей стороны, подчеркивает агентство, Данилов выразил признательность Ирану за сотрудничество и призвал "ускорить расследование трагедии".