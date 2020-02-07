Си Цзиньпин призвал помогать медикам в «жестокой битве» с коронавирусом

Лидер Китая Си Цзиньпин призвал власти страны заботиться о медиках, которые «трудятся изо всех сил» и ведут борьбу с новым видом коронавируса 2019-nCoV. Об этом сообщает РИА Новости.

Слова Си Цзиньпина приведены в заявлении на сайте Госсовета КНР. Он отметил, что «жестокой битве» с коронавирусом заразились немало медицинских работников. Некоторые из них даже отдали свои жизни.

Китайский лидер подчеркнул, что «партийные комитеты и правительства на всех уровнях должны заботиться о медиках и помогать им в решении проблем».