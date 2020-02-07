В Узбекистане золотые слитки можно будет купить в автоматах

В Узбекистане вскоре могут появиться вендинговые автоматы, в которых можно будет купить золотые и серебряные слитки. Об этом говорится в проекте постановления "О мерах по дальнейшей диверсификации туристских услуг в Республике Узбекистан", созданного Госкомитетом по развитию туризма.

Аппараты появятся возле туристических объектов. Все желающие путешественники смогут приобрести слитки из золота и серебра весом один, три и пять граммов, пишет Sputnik Узбекистан.

Планируется, что до 1 июля автоматы заработают в Ташкенте, Ташкентской, Бухарской, Самаркандской и Хорезмской областях, а до 1 января 2021 года - в остальных регионах республики.