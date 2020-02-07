Глава Офиса Зеленского решил уйти в отставку

Глава Офиса президента Украины Андрей Богдан подал заявление об отставке, сообщает Украинская правда со ссылкой на источники в ОП и Кабмине.

По словам собеседников издания, в понедельник Богдан обсуждал с президентом Владимиром Зеленским и своими заместителями уход с должности. "О причинах Богдана уйти из офиса президента источники не сообщают", - говорится в сообщении.

Ранее издание "Новое время" сообщило со ссылкой на несколько источников, что между Богданом и помощником президента Андреем Ермаком существует взаимная неприязнь и конкуренция, которая якобы достигла "апогея".