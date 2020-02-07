Спецпредставитель США по Сирии едет в Турцию
Спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри отправится в Турцию для обсуждения ситуации в сирийском Идлибе, сообщили в Госдепе.
«В Анкаре посол Джеффри встретится с высокопоставленными чиновниками из Турции и обсудит вопросы, вызывающие обоюдную обеспокоенность, включая военную операцию режима Асада в Идлибе, которую поддерживает Россия», — цитирует RT заявление Госдепа.
Кроме того, американский спецпредставитель 13 февраля примет участие в конференции по безопасности в немецком Мюнхене.