Россия и Китай признаны главными угрозами безопасности США

В проекте бюджета США на 2021 финансовый год (начинается 1 октября) Россия и Китай названы главными угрозами национальной безопасности Соединенных Штатов. Законопроект опубликован административно-бюджетным управлением Белого дома.

"В то время как США вступают в 2020-е годы, угрозы стремительно развиваются и смещаются. Помимо угроз со стороны террористов-исламистов и транснациональной преступности, США также сталкиваются с вызовами, исходящими от стран-соперников, включая Россию и Китай, - цитирует ТАСС текст законопроекта. - Бюджет отражает необходимость реагирования на реалии новой эры".

Предлагается выделить 700 миллионов долларов на "противодействие" России. Эти средства будут направлены на поддержку союзников США в Европе, Евразии и Центральной Азии. Еще 24 миллиона долларов направят на деятельность Global Engagement Center - центра, созданного для "противодействия российской пропаганде и дезинформации".