Коронавирус обвалил нефть сильнее свиного гриппа

Китайский коронавирус стал причиной самого сильного падения цен на нефть из-за эпидемиологической ситуации с 2003 года, обогнав по этому показателю даже свиной грипп в 2009 году, пишет РБК со ссылкой на ежемесячный отчет Центробанка РФ «Обзор рисков финансовых рынков» за январь.

В период наиболее острой фазы развития ситуации с коронавирусом цены на нефть обвалились на 17 процентов. Сильнее из-за вспышки заболевания цены падали лишь в феврале-марте 2003 года во время распространения тяжелого острого респираторного синдрома (SARS) («пурпурная смерть», атипичная пневмония), когда цены обвалились на 31 процент.

Согласно этому показателю, реакция цен на нефть из-за коронавируса оказалась даже сильнее, чем в июне 2009 года во время пандемии свиного гриппа. Тогда цены на нефть падали на 15 процентов.

В начале февраля цена фьючерсов на нефть марки Brent упала до минимума за последние 13 месяцев после того, как спрос на нефть в Китае снизился на 20 процентов на фоне ситуации с коронавирусом.

В ЦБ РФ отметили, что другие глобальные эпидемии также сопровождались кратковременным снижением цен на нефть и фондовых индексов, однако последствия вспышки коронавируса могут оказаться более серьезными с учетом увеличения роли Китая в мировой экономике. По данным МВФ, в 2019 году доля Китая в глобальном ВВП составила 19,3%.