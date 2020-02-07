Евгений Бай, спецкорр haqqin.az, Вашингтон 02:53

В Вашингтоне после горячечного начала года наступило спокойствие. Ведущие газеты перестали выходить с заголовками на всю первую полосу об оправдании президента Трампа в Сенате и окончании процесса импичмента. Но это спокойствие относительное, оно словно короткая передышка перед началом еще более ожесточенных боев.

«Вечер убийств», так назвала столичная газета The Washington Post то, что произошло в минувшую пятницу. Убийств политических, но по уровню драматизма это было как в фильме об ужасах на улице Вязов. Президент Трамп, который накануне был полностью оправдан по двум статьям обвинения сразу же приступил к отмщению. Его демократические оппоненты предполагали, что он это сделает, хотя никто не думал, что эта месть придет так быстро. Но хозяин Белого дома в очередной раз дал понять нации, что соображения гуманизма или политкорректности ему не свойственны. По его команде был уволен один из ведущих экспертов по Украине в Совете национальной безопасности США Александр Видман. Haqqin.az уже писал о нем. Выходец из семьи иммигрантов из СССР, он сделал головокружительную карьеру. Удостоенный высшей военной награды - медалью Пурпурное сердце за боевые заслуги в Ираке, Видман был директором Европейского отдела Совета национальной безопасности и, по сути, являлся самым влиятельным чиновником, отвечавшим за американскую политику в отношении Украины. Подполковник входил в узкий круг лиц, кто имел доступ к прослушиванию телефонного разговора между Трампом и украинским президентом Владимиром Зеленским в июле прошлого года. Этот разговор, как известно, и вызвал общенациональный скандал, приведший к импичменту Трампу. Видман, осознавший, что Трамп грубо нарушает закон, пытаясь оказать нажим на украинское руководство с тем, чтобы оно передало ему компромат на его главного потенциального соперника на ноябрьских выборах - Джозефа Байдена выступил на слушаниях в палате представителей Конгресса с показаниями против президента.

Это и стоило ему карьеры. Подполковника буквально выставили на улицу из его офиса в сопровождении охраны. Но противников Трампа больше всего возмутило то, что одновременно был уволен брат-близнец Александра - Евгений, который также работал в Совете национальной безопасности, занимая должность юриста. Его, ни в чем не повинного, тоже выставили из Белого дома как преступника, разве что не в наручниках. А через час после этого было сообщено об увольнении посла США в Европейском союзе Гордона Сондленда, который также выступил в палате представителей Конгресса со свидетельскими показаниями о неблаговидной деятельности президента. Политические оппоненты Трампа, а в данном случае это не только демократы в Конгрессе или журналисты влиятельных независимых изданий, а половина населения страны, отнеслась к приказам Трампа как к вульгарной вендетте. Впрочем, тот этого и не скрывает. Празднующий свою победу, он обрушился на демократов, называя их «порочными» «коррумпированными людьми», «врунами» и «олицетворением нечистой силы». А политический суд над ним в Конгрессе он обозвал – «дерьмом» (bull shit).

«Трамп ничего не понял» - таким был вердикт «большой прессы» Америки, он ведет себя не как президент великой страны, а как главарь мафии, который никому ничего не прощает. Но, как считают местные эксперты, это может дорого стоить Америке. «Трамп унаследовал от Обамы самый мощный Совет национальной безопасности», - говорит Джон Генс, исследователь, автор книги «Воины Белого дома: Как Совет национальной безопасности изменил американскую стратегию войны». Но, по словам Генса, после прихода к власти Трампа СНБ превратился в собрание абсолютно лояльных президенту клерков, будучи полностью очищенный от настоящих профессионалов. Трамп несколько раз менял его главу, пока не нашел, наконец, подходящего человека, который исполнял бы все его прихоти. Им стал Роберт О,Брайан. Заняв эту должность, он в течение месяца уволил от 70 до 80 сотрудников, что отвечало интересам босса: чем меньше глаз и ушей, тем лучше. Генс убежден, что в таком ослабленном виде СНБ подрывает интересы национальной безопасности и вредит интересам Америки. Впрочем, чистка происходит и в других важнейших ведомствах США, в частности в Государственном департаменте. «Кто будет следующим после Видмана и Сондленда? - спрашивает телеканал CNN. - Ведь это только начало мести Трампа». Как указывают журналисты, только в Госдепе остаются на службе трое высокопоставленных сотрудников, которые выступили со свидетельствами грязной игры Трампа в его «украинской операции».