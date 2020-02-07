Отдел политики 03:56

Обнародованы предварительные итоги внеочередных парламентских выборов в Азербайджане, на которых баллотировались свыше 1 300 кандидатов. За процессом голосования наблюдали сотни международных и десятки тысяч местных наблюдателей. По 125 избирательным округам победители голосования, хотя и неофициально, уже объявлены. Наблюдавшийся в стране в последние два месяца предвыборный ажиотаж пошел на спад. А Центральная избирательная комиссия начинает рассматривать поступившие во время выборов жалобы. Уже заявлено, что все представленные факты и распространенные в социальных сетях видеокадры будут расследованы самым серьезным образом. По итогам расследования, по заверению ЦИК, будут приняты жесткие меры вплоть до аннулирования результатов голосования. В ЦИК обещают внимательно отнестись к любому факту, который может указывать на нарушение принципов прозрачности и объективности выборов.

БДИПЧ в Баку по воле правительства Идеальные выборы, как показывает мировая практика, невозможны ни в одной стране, тем более если речь идет о выборах в парламент, на которых были заявлены более 1 300 кандидатов. Нарушения, по признанию ЦИК, были, и никто этого не скрывает. И главная миссия избирательной комиссии сегодня - определить степень влияния отдельных негативных фактов на результаты выборов. ЦИК в этом направлении уже работает, и граждане страны могут быть уверены, что в случае выявления столь значительных нарушений это может поставить под сомнение результаты в отдельных округах, будут приняты соответствующие меры, а виновные - строго наказаны. Все это, в общем-то, не выходит за рамки нормального демократического хода выборов и, как правило, вполне ожидаемо. Ожидаемо и то, что споры и дискуссии об объективности и прозрачности всего выборного процесса и личности отдельных прошедших в парламент депутатов будут еще продолжаться. Как и после всех выборов, и на сей раз общественность страны с нетерпением ждала не только их результатов, но и то, с каким предварительным отчетом выступит Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ), взявшее на себя функции полиции по выборам в большинстве стран Европы ОБСЕ. БДИПЧ ОБСЕ традиционно выступает «главным судьей» и, как правило, именно выборы в Азербайджане подвергает резкой критике, порой даже ставя под сомнение их легитимность. Несмотря на это, правительство Азербайджана направило в БДИПЧ ОБСЕ приглашение для наблюдения за парламентскими выборами 9 февраля. Кроме того, азербайджанские власти не выдвинули никаких ограничений и предварительных условий по числу международных наблюдателей. Для БДИПЧ были созданы все условия как для изучения предвыборной обстановки, так и для мониторинга процесса голосования. И вот 10 февраля руководители международных наблюдательных миссий из числа представителей БДИПЧ ОБСЕ, ПА ОБСЕ и ПАСЕ завершили свою работу и предстали перед объективами камер. Их предварительный доклад обнародован и не требует подробностей. Было бы наивно ожидать от этой миссии полностью позитивного отчета. Так и случилось: «полиция по выборам» ОБСЕ, как называют БДИПЧ западные журналисты, как всегда, постаралась включить в свой отчет даже самые мелкие и незначительные нарушения.

Тем не менее в докладе миссии нашли отражение и положительные моменты, что по выборам в Азербайджане наблюдатели ОБСЕ отметили фактически впервые. Впервые ОБСЕ признает прогресс на выборах! Международная миссия особо подчеркнула тот факт, что на нынешних выборах баллотировались большое число кандидатов, назвав это главным условием демократической конкуренции. Стоит отметить, что после всех предыдущих парламентских выборов миссия БДИПЧ выдвигала резкие замечания по поводу регистрации кандидатов, особо указывая на отказ в ней некоторым претендентам на место в Милли Меджлисе. По мнению БДИПЧ, это бросает тень на объективность выборов. Теперь же по поводу этапа регистрации кандидатов практически нет никаких нареканий, ведь по каждому избирательному округу соревновались по 10-12 кандидатов. Другой положительный момент наблюдательная миссия усмотрела в инклюзивности процесса регистрации, отметив, что кандидатуры были выдвинуты от 19 политических партий. В отчете также указывается, что ЦИК зарегистрировал около 90 тысяч местных и 833 международных наблюдателей. Иными словами, не чинились никакие препоны для регистрации как местных, так и иностранных наблюдателей, что обеспечило серьезный мониторинг выборов и их прозрачность. Осталась довольна на этот раз миссия ОБСЕ и работой ЦИК, отметив ее прозрачность и доброжелательное отношение к международным наблюдателям. Заседания ЦИК были открыты для наблюдателей и прессы, а все решения принимались солидарно и периодически публиковались на ее сайте, что еще более способствовало прозрачности ее деятельности, а значит, и благосклонности наблюдателей.

В своем отчете зарубежная миссия также отмечает установку на избирательных участках свыше тысячи камер наблюдения, что сделало их работу открытой и контролируемой. Вместе с тем впервые за всю историю избирательных мониторингов БДИПЧ в Азербайджане в отчете указывается, что из-за конфликта с Арменией, приведшего к большому числу беженцев, выборы невозможно было провести в 10 избирательных округах, территории которых полностью либо частично находятся вне контроля Азербайджана. Однако отмечено, что было сделано все возможное для обеспечения избирательных прав вынужденных переселенцев. Отражение в документе проблемы, вытекающей из приоритетной для Азербайджана проблематики карабахского урегулирования, явилось заметным дипломатическим успехом официального Баку. Попытка не пытка Хадиджи Тем временем вопреки ожиданиям представителей оппозиции, которые с нетерпением ждали предварительного отчета Международной наблюдательной миссии, чтобы в очередной раз поставить под сомнение результаты выборов, нынешняя пресс-конференция представителей БДИПЧ обошлась без агрессивных выпадов и жестких заявлений в адрес Азербайджана. Лишь журналистка Хадиджа Исмаилова попыталась накалить обстановку, спросив у руководителей миссии, почему не были заморожены полномочия делегации Азербайджана в ПАСЕ. Отреагировал на этот вопрос известный своей традиционной антиазербайджанской позицией Франк Швабе, вопреки надеждам Исмаиловой заявив, что весьма скептически относится к вопросу замораживания чьих-либо полномочий в ПАСЕ, и вообще это сложно предсказуемая и малоперспективная дилемма, особенно в свете победоносного возвращения в зал заседаний выдворенной несколько лет назад российской делегации. Журналистка была явно разочарована столь неопределенной и обтекаемой формулировкой критически настроенного европарламентария. Как оказалось, заморозить мандат делегации субъекта Совета Европы по желанию другой страны либо узкой социальной группы в наши дни безнадежно, заведомо проигрышно и нецелесообразно.

На пресс-конференции нашлись и другие критики происходящего в стране. В частности, был задан и такой лобовой, но примитивный, политически безграмотный вопрос: «Если международные наблюдатели нашли недостатки в ходе выборов, то почему они не объявляют нелегитимность их результатов?»… Коротко и емко на это ответил руководитель краткосрочной миссии ОБСЕ Артур Герасимов, заявив, что вопрос легитимности выборов определяет лишь азербайджанский народ. А глава миссии БДИПЧ Питер Тейлер подчеркнул, что этот вопрос вне полномочий их мандата. «Мы не выборная полиция и не выносим вердикта о легитимности. Наша миссия осуществляет мониторинг выборов», - пресекая подобные требования, заявили и другие наблюдатели. Заметки на полях ОБСЕ Таким образом, обобщив высказанные на пресс-конференции мнения наблюдателей и заключение международных миссий ОБСЕ, можно прийти к важнейшим выводам, резюмирующим итоги парламентских выборов, которые нашли свое отражение в официальном документе трех ведущих западных международных правительственных организаций: - в нынешней оценке со стороны БДИПЧ выборов в Азербайджане превалирует процедурно-организационный и методологический подход. Отмеченные недочеты рассматриваются как организационные и процедурные, а потому не влияющие на окончательные результаты выборов;

- нарушения носят эпизодический, вовсе не тотальный характер, то есть не имеют того масштаба, чтобы это повлияло на результаты выборов; - критика БДИПЧ по нынешним выборам не выглядит как пристрастное отношение именно к Азербайджану. Более того, особо отмечается, что в некоторых странах Западной Европы порой выявляются куда более серьезные проблемы; - правительство Азербайджана не скрывает от международной общественности проблемы политического характера и готово к конструктивному сотрудничеству с любой международной организацией. Таким образом, сравнивая озвученные на пресс-конференции заявления международной наблюдательной группы и их предварительный отчет с подобными заключениями по предыдущим выборам, можно однозначно констатировать: международные наблюдатели по достоинству оценили предпринятые в Азербайджане изменения с целью обеспечения объективности и прозрачности выборов. К примеру, после предыдущей выборной кампании все заявления миссии ОБСЕ начинались с жесткого вердикта: «Процесс выборов не соответствовал стандартам ОБСЕ и принятым Азербайджаном обязательствам». Таким образом в самой преамбуле доклада ставился вопрос несоответствия выборов стандартам ОБСЕ. В нынешнем отчете и заявлениях такой вердикт отсутствует. Отсутствуют в нынешнем отчете миссии и такие выражения, как «бросает тень на ход выборов», «вызывает вопросы» и др. Нет и жестких замечаний по поводу «фальсификаций», «недемократического проведения», что «заставляет усомниться в легитимности выборов».