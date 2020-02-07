Более тысячи человек скончались от китайского коронавируса

Количество скончавшихся в результате заражения новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае достигло 1 016 человек, сообщает сегодня Госкомитет здравоохранения КНР.

За день число увеличилось на 108 человек. Подавляющее большинство новых летальных случаев - 103 - приходится на провинцию Хубэй, где находится город Ухань, эпицентр распространения коронавируса.

По состоянию на полночь 10 февраля в различных провинциях Китая выявлены случаи заражения пневмонией у 42 638 человек (прирост за сутки 2 478 случаев, их них 2 097 в Хубее). 37 626 человек болеют в настоящий момент, 7 333 находятся в тяжелом состоянии. Число выписанных из больниц составило 3 996 человек.

На сегодняшний день, помимо КНР, случаи заражения коронавирусом выявлены еще в 24 странах. Один человек скончался в Гонконге, еще один - на Филиппинах.