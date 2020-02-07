Нефть дорожает после падения

Цены на нефть эталонных марок во вторник поднимаются после падения днем ранее до минимумов более чем за год.

Негативом для рынка выступает сокращение спроса на топливо в Китае из-за того, что многие предприятия не возобновили работу после новогодних каникул в рамках мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса.

Апрельские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени подорожали на $0,71 (на 1,33%) - до $53,98 за баррель. В понедельник их цена опустилась на $1,2 (на 2,2%), составив на закрытие $53,27 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на март на электронных торгах на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) утром поднимаются на $0,62 (на 1,25%) - до $50,19 за баррель. По итогам предыдущей сессии их цена упала на $0,75 (на 1,49%), завершив день на отметке $49,57 за баррель.