США опровергли вывод войск из Ирака

Сообщения о том, что США начали вывод войск с 15 военных баз в Ираке, являются неправдой. Это опроверг представитель Центрального командования Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) Эрл Браун агентству ТАСС.

«Эти сообщения являются ложными», — отметил американский подполковник. Других сведений по теме он не предоставил.

Ранее о том, что США начали выводить свои войска с территории Ирака, сообщил телеканал Al Arabiya. Американские военные якобы собирались покинуть 15 баз в стране. Позже в Ираке ответили, что такого числа баз США в принципе не существует.

5 января парламент Ирака принял решение вывести все иностранные войска с территории страны. На данный момент там находятся военные США, Великобритании, Франции, Германии и других стран. США выразили разочарование данным решением.