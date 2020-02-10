Ночной снегопад в столице Азербайджана не создал никаких затруднений для движения транспортных средств по автомобильным дорогам. На дорогах не образовался гололед, сообщили haqqin.az в Бакинском транспортном агентстве (БТА).

На мостах и туннелях наблюдается нормальное движение. Из-за снегопада допустимая скорость была снижена до 60 км/ч на всех автомагистралях, в том числе на проспекте Гейдара Алиева - Аэропорт - Билгя и Зыхское шоссе - Аэропорт.

С утра автобусы по всем регулярным маршрутным линиям были выведены на дороги в соответствии с графиком.

"Еще раз просим водителей быть осторожными, соблюдать ограничения скорости и учитывать метеорологические факторы.

В то же время мы рекомендуем пешеходам использовать обязательно пешеходные переходы, когда они пересекают дорогу с противоположной стороны", - предупредили в Агентстве.