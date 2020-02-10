Закир Гасанов отправится в штаб-квартиру НАТО

Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов 12 февраля отправится в Брюссель для участия в заседании, которое состоится в штаб-квартире НАТО на уровне министров обороны стран, вносящих вклад в миссию «Решительная Поддержка» в Афганистане, сообщает пресс-служба Минобороны.

В ходе заседания, которое пройдет 13 февраля, состоятся широкие обсуждения по безопасности и политической ситуации в Афганистане, последним достижениям и ряду других тем, представляющих взаимный интерес.