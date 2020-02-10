Джахангиру Гаджиеву сократили тюремный срок

Накануне в Бакинском апелляционном суде были рассмотрены жалобы на приговоры в отношении бывшего председателя правления ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангира Гаджиева, бывшего депутата Дуньямина Халилова и Исмаила Идаятзаде.

Как сообщает Qafqazinfo, судья Гасан Ахмедов принял решение о сокращении срока ареста Джахангира Гаджиева на три месяца. При этом наказание в виде 16 лет и трех месяцев ареста сохранено.

Причиной снижения срока ареста стали изменения в законодательстве.

Так, согласно изменениям в Уголовном кодексе, был снижен верхний порог наказания, предусмотренного статьей 179 УК.

Срок наказания других обвиняемых изменен не был.