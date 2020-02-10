Главой Совбеза Чечни стал 23-летний племянник Кадырова
Племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Хамзат Кадыров назначен главой Совета безопасности республики. Об этом в Instagram написал двоюродный брат руководителя субъекта России Турпалали Ибрагимов, префект Шалинского района, сообщает Лента.ру.
До этого молодой человек занимал должность главы Курчалоевского района.
Как уточняет Telegram-канал «Чеченские новости», в субъекте России произошли кадровые изменения во власти. Так, помимо повышения Хамзата Кадырова, мэр Грозного Ибрагим Закриев — также племянник Кадырова — стал руководителем администрации главы республики и правительства. В свою очередь, министр имущественных и земельных отношений Асланбек Ирасханов получил должность главы администрации Курчалойского района.