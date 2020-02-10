В Иране проходят массовые шествия в связи с 41-й годовщиной исламской революции 1979 года, которые начались 1 февраля и длятся десять дней: с момента возращения из многолетней ссылки лидера антимонархического движения имама Хомейни до 11 февраля, когда военное командование объявило о нейтралитете. Празднования носят название "Дахе-е фаджр" ("Десять дней рассвета").

Шествия, начавшиеся во вторник, проходят в более чем пяти тысячах, по данным государственного телевидения, городах страны, в том числе в таких миллионниках, как Тегеран, Мешхед и Тебриз, передает РИА Новости.

В Тегеране президент Ирана Хасан Роухани и другие официальные лица страны приняли участие в шествиях.

Демонстранты несут иранские флаги, лозунги, прославляющие исламскую революцию, портреты руководителя Исламской Республики Иран аятоллы Али Хаменеи. В свою очередь, иранские военные выставили на улицах Тегерана последние достижения оборонной промышленности Ирана, включая ракеты и высокоточные бомбы.

Мероприятия проходят на фоне роста напряженности между Ираном и США, начавшейся с выходом США из ядерной сделки в 2018 году и наращиванием санкционного давления, которое Иран называет терроризмом, затрагивающим всех без исключения иранцев.