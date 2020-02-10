Подразделения сирийской армии установили полный контроль над главной стратегической артерией Сирии – шоссе Алеппо - Дамаск. Произошло это впервые с 2012 года, сообщает NEWSru.co.il со ссылкой на организацию The Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Согласно SOHR, за последние сутки правительственные войска заняли 30-километровый участок, расположенный к югу от Алеппо. Всего же с начала последнего наступления армия захватила 160 населенных пунктов и районов.

В результате боевых действий сотни тысяч жителей Идлиба устремились в сторону турецкой границы.