В Италии арестовали почти 40 членов римской мафии

Как отмечается в сообщении карабинеров, среди арестованных оказался один из бывших главарей так называемой "банды Мальяна" - легендарной преступной группировки, сложившейся в конце 70-х годов на юго-западной окраине Рима.

Итальянские карабинеры во вторник утром провели масштабную операцию по борьбе с организованной преступностью в Риме, выполняя ордеры на арест 38 человек, передает РИА Новости.

"За годы он монополизировал район на севере столицы, мафиозным путем получив контроль над обслуживанием и сбытом техники для азартных игр (игровые автоматы, ставки и игры онлайн, видеолотерея), которая эксклюзивным образом размещалась в торговых точках Риме и провинции", - говорится в коммюнике.

Расследование карабинеров также позволило пролить свет на пять нераскрытых дел, которые все произошли в римском районе Примавалле в конце 1980-х годов.

Помимо задержаний предполагаемых представителей группировки карабинеры наложили аресты на их активы и ценности на 15 миллионов евро. Как считается, движимое или недвижимое имущество было либо получено преступным путем, либо использовалось в криминальной деятельности.

Операция правоохранителей коснулась не только провинции Рима, но и Падуи на севере и Лечче на юге Италии, а также прошла в Испании и Австрии.