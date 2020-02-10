Синоптики рассказали о погоде на завтра

Завтра, 12 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, умеренный юго-западный ветер временами усилится, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Апшероне составит ночью от двух градусов мороза до двух тепла, днем 5-8 градусов тепла, в Баку ночью около 0, днем 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 761 до 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80%, днем 50-55%.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, местами туман, западный ветер в отдельных районах временами усилится.

Ночью 5-10 градусов мороза, днем 5-9 тепла, в горах ночью 12-17 мороза, днем 0-5 градусов мороза.

Завтра на Апшероне ожидается временами усиливающийся южный ветер, который может вызвать дискомфорт у метеозависимых людей.