Кремль: встреча Путина и Эрдогана пока не планируется

Встреча президентов России и Турции - Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана - по ситуации в Сирии пока не планируется, однако при необходимости лидеры могут договориться о контакте, сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Если президенты посчитают необходимым, встреча может состояться, - сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос, назрела ли необходимость личной встречи двух лидеров для обсуждения ситуации в Идлибской зоне. - Пока такого решения не принимали".