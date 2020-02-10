Икрам Нур, автор haqqin.az 14:18

Министр обороны Турции Хулуси Акар предупредил, что Анкара изменит свою политику на северо-западе Сирии, если Дамаск и Москва продолжат нарушать соглашения об Идлибе. И его слова могут свидетельствовать только об одном – за минувшие выходные наладить диалог с Москвой не получилось, находящаяся с субботы в турецкой столице российская делегация никакого плана, устраивавшего бы Анкару, с собою не привезла.

А между тем обстановка в анклаве Идлиб продолжает развиваться по самому негативному для Турции сценарию. Стратегически важный Серакеб окончательно перешел под контроль правительственный войск, захвачены ключевые в тактическом отношении высоты в южной и северо-западной частях Алеппо. Мало того, что силы Асада сейчас вышли на финишную прямую, до города Идлиб им осталось десять километров, так еще и их позиции расположены наиболее выгодным для атаки турецких наблюдательных пунктов – минимум четыре из которых уже окружены – образом. Следующей целью атак правительственных войск намечен последний крупный населенный пункт между их позициями и Идлибом – небольшой городок Сармин. Если падет и он – ничто не помешает выкатывать орудия на прямую наводку и смешивать окраины последнего оплота мятежников с землей, расчищая путь сирийской пехоте и отрядам иранских прокси, этому «пушечному мясу» сирийской войны. В ответ Анкара наращивает свое военное присутствие на границах анклава Идлиб. С конца прошлой недели и все выходные туда идут колонны бронетехники и перебрасывается личный состав. Конкретные цифры турецкая сторона не называет, но сирийские источники haqqin.az утверждают, что всего за прошедший месяц - для усиления гарнизонов наблюдательных постов - Анкара отправила сюда 1240 единиц бронетехники (включая танки и самоходные артиллерийские установки) и не менее пяти тысяч коммандос.

Кроме того, турецкие военнослужащие, после падения Серакеба, в спешном порядке сооружают в расположенном неподалеку от него Тафтаназе, где находится небольшой военный аэродром с относительно сохранившейся взлетно-посадочной полосой. Местные наблюдатели отмечают, что эти работы турецким военнослужащим приходится вести под беспокоящим огнем сирийских подразделений и ударами с воздуха российской авиации. Нет, стреляют и бомбят не конкретно по ним, а по окрестностям, демонстрируя, что активности турецких солдат здесь очень не рады. А беженцы продолжают уходить из анклава Идлиб в сторону турецкой границы. Их количество с декабря 2019 года, когда режим Асада начал свое наступление, составляет уже примерно полмиллиона человек. ООН предупреждает о гуманитарной катастрофе, но Асад и его союзники предпочли на время оглохнуть, лишь изредка подавая реплики о том, что международные наблюдатели «излишне драматизируют» и «преувеличивают». Из соображений политкорректности и дипломатического этикета об этом еще прямо не говорят, но уже для всех очевидна линия поведения, выбранная в нынешней ситуации Дамаском и Москвой: максимально затягивать переговоры с Анкарой. А за это время как можно дальше вклиниться в Идлибский анклав, занять там все важные стратегические позиции и господствующие высоты – чтобы и мятежников поставить на грань военного поражения, и возможное продвижение турецких войск сделать невозможным. А уже после этого можно и поговорить с Анкарой, но уже с новых позиций, позиций победителя: либо принимаете все как есть и соглашаетесь на наши условия, либо мы продолжим «борьбу с террористическими группировками», а вам останется молча за этим наблюдать. Турецкая сторона, что естественно, категорически не может с этим согласиться, поскольку подобный исход создает серьезные угрозы ее национальной безопасности. «Наши усилия будут продолжены, чтобы не допустить нового движения беженцев. Наш приоритет состоит в том, чтобы режим покинул те места, куда он вошел в этом месяце, и вернулся к границам зоны конфликта. Режим нарушал соглашение по Идлибу сотни раз. Каждая ошибка, которую он совершит под предлогом борьбы с террористами, имеет серьезные последствия», - прокомментировал ситуацию пресс-секретарь Эрдогана Ибрагим Калин после состоявшегося 7 февраля экстренного заседания кабинета министров под председательством турецкого президента.