Впервые в Азербайджане: годовалому ребенку сделали операцию на почке через пупок фото, видео
Это знаменательное событие произошло в одной из ведущих клиник города Баку, отвечающем мировым стандартам Республиканском Диагностическом Центре. Группа врачей под руководством виртуозного хирурга-уролога, трансплантолога Рашада Шолана сделала операцию на почке годовалому ребенку через пупок.
Рашад Шолан, после операции поделился впечатлениями.
«При обследовании годовалого ребенка мы выявили огромное образование на правой почке. После обсуждения плана лечения мы все-таки решились сделать операцию через пупок. В мировой практике – это является одним из последних достижений минимально-инвазивной хирургии. Метод называется – “Single Port Surgery” – т.е. хирургия одного порта. Скажу вам без ложной скромности, именно наша хирургическая бригада является основоположником “Single Port Urologic Surgery” в нашей стране. Ведь не зря наше отделение и больница получила аккредитацию JCI (Joint Commission International) США. Это является знаменательным событием для всего нашего медицинского сообщества», - сказал он.