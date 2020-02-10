Турецкий политик не исключил операции по захвату Дамаска

В частности, выступая на заседании парламентской фракции ПНД, Бахчели заявил, что дипломатические и политические переговоры по Сирии – это обман и попытка затягивания времени.

«Асад - убийца, источник зла. Без свержения Башара Асада не может быть обеспечена стабильность ни в Сирии, ни в Турции. Турецкий народ должен планировать возможную операцию по продвижению в Сирии вплоть до контроля над Дамаском. Угнетатели должны быть уничтожены», - так выразил свое негодование Бахчели.

Напомним, 3 февраля четверо турецких солдат погибли, еще девять военных получили ранения в результате обстрела их позиций сирийскими правительственными войсками в районе населенного пункта Саракиб в Идлибе. 10 февраля Министерство национальной обороны Турции сообщило, что в результате артобстрела сил Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации погибли пятеро турецких военнослужащих, еще пять получили ранения. В ответ на обстрел своих военных ВС Турции нанесли удары по 115 целям сирийской армии. Как сообщили в турецком военном ведомстве, в результате были нейтрализованы 101 солдат армии Асада, три танка, две артиллерийские позиции и вертолет.