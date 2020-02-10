Новая услуга онлайн-связи на сайте Минтруда

Сегодня на официальной интернет странице Министерства труда и социальной защиты населения передана в пользование служба онлайн-связи. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.

Целью данной услуги служит расширение возможностей граждан по общению и обращению в министерство, а также внедрение механизма оперативного реагирования на обращения и запросы граждан в режиме реального времени.

С помощью данной услуги граждане смогут задавать вопросы по всем направлениям деятельности министерства: социальная защита, определение инвалидности и реабилитация, занятость, трудовое законодательство, электронные услуги и т.д.

Пользователь, зашедший на страницу министерства после клика на знак онлайн-чата, сможет написать в раскрывшимся окне свои вопросы. Эти вопросы операторы колл-центра 142 в автоматическом порядке регистрируют и отвечают на них.

В завершении пользования услугой онлайн-связи пользователь сможет принять участие в опросе, проводимом в целях усовершенствования данной услуги.

Услуга онлайн-связи действует с 09 до 18:00 в будние дни, и с 10 до 13:00 по субботам.