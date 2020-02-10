Зеленский о влиянии Сороса на Украину

Президент Украины Владимир Зеленский оценил уровень влияния американского финансиста-миллиардера Джорджа Сороса на политику страны. В интервью «Интерфакс-Украина» глава государства назвал разговоры об этом преувеличением.

«Я не знаком с человеком по фамилии Сорос. Никогда с ним не встречался. Я точно не один из "соросят"», — сказал Зеленский.

Он допустил, что «есть люди, которые учились на средства тех или иных донорских фондов», в том числе фонда Сороса, или работали в основанных такими фондами компаниях. «Вопрос влияния господина Сороса на Украину — я его не чувствую. Я думаю, что это все преувеличение», — заявил Зеленский.