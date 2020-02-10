Группа лиц попыталась провести незаконную акцию перед окружной избирательной комиссией в Хатаинском районе. Об этом haqqin.az заявил начальник пресс-службы МВД Эхсан Захидов, комментируя информацию о задержании кандидатов в депутаты.

По его словам, полиция попросила собравшихся разойтись, однако они игнорировали законные требования представителей правоохранительных органов.

Участники акции были приглашены в отделение полиции, где была установлена их личность и то, что они являются кандидатами в депутаты. В скором времени все они были отпущены на свободу.

* * *

Cегодня группа кандидатов в депутаты по 33-му Хатаинскому первому округу собралась перед окружной избирательной комиссией, выражая протест против итогов выборов.

Кандидаты в депутаты Залимхан Мамедли, Руслан Иззатли, Ахад Мамедли и Нушаба Садыхлы зачитали журналистам свое обращение. Однако сотрудники полиции помешали им, призвав кандидатов не нарушать общественный порядок и потребовав разойтись.

В ответ Иззетли заявил, что кандидаты имеют неприкосновенность, и продолжил зачитывать заявление.

Полиция задержала его и Ахада Мамедли, а других кандидатов оттеснила от здания.