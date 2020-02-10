НАТО призвала Дамаск и Москву прекратить операцию в Идлибе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Россию и власти Сирии остановить боевые действия в сирийской провинции Идлиб, передает Интерфакс.

"Мы призываем Асада и Россию, потому что она предоставляет поддержку режиму Асада, прекратить эти атаки, уважать международное право и в полной мере поддерживать усилия ООН по выработке мирного решения", - сказал Столтенберг на пресс-конференции, приуроченной к встрече глав министерств обороны стран НАТО.

По его словам, в НАТО обеспокоены ситуацией в Идлибе и осуждают наступательные операции сирийских правительственных сил. Столтенберг также заявил, что ожидает обсуждения проблемы Идлиба на министерской встрече НАТО.